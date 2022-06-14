Евгений Пашутин: «Надеюсь, Роберсон станет главным оружием «Пармы» в атаке»

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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал подписание контракта с защитником Джастином Роберсоном.

«Джастин – универсальный игрок. Дисциплинирован и коммуникабелен с партнерами. Он довольно агрессивен как в защите, так и в нападении. Может прессинговать по всему полю и угрожать сопернику со средней дистанции и с трехочковой линии, отлично идет в проход, результативно атакует сам и находит партнеров по команде.

Джастин способен исполнить роль как атакующего защитника, так и разыгрывающего. Надеюсь, что он станет нашим главным оружием в атаке», – заявил Пашутин.

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