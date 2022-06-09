Роберт Уильямс сыграет в 3-м матче финала

Центровой выйдет в стартовой пятерке на третий матч финальной серии против «Голден Стэйт» (1-1), который состоится сегодня ночью.

Главный тренер «Селтикс» подтвердил, что все игроки здоровы и команда начнет встречу в привычном составе.

Уильямс испытывал боли в левом колене по ходу нынешнего плей-офф, но пропустил только один матч из последних девяти.

Центровой сыграл всего 14 минут во втором матче финальной серии, в котором «Бостон» уступил со счетом 88:107. Он набрал 2 очка, сделал 2 подбора и 2 блок-шота.

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