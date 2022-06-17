Игроки «Уорриорз» повторили скандирование бостонских болельщиков в адрес Грина после победы

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Игроки «Уорриорз» посмеялись над болельщиками «Селтикс» после шестого матча финальной серии (103:90, 4-2).

Баскетболисты повторили скандирование бостонских поклонников в адрес форварда Дрэймонда Грина, когда праздновали победу в чемпионате.

Болельщики «Бостона» по ходу матчей выкрикивали «Fuck Draymond». Грин утверждал, что превосходит поклонников «кельтов» в ментальном противостоянии. 

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