Игроки «Уорриорз» повторили скандирование бостонских болельщиков в адрес Грина после победы

Игроки «Уорриорз» посмеялись над болельщиками «Селтикс» после шестого матча финальной серии (103:90, 4-2).

Баскетболисты повторили скандирование бостонских поклонников в адрес форварда , когда праздновали победу в чемпионате.

Болельщики по ходу матчей выкрикивали «Fuck Draymond». Грин утверждал, что превосходит поклонников «кельтов» в ментальном противостоянии.

«Голден Стэйт» возвращает чемпионство, Стеф Карри наконец-то стал MVP финала НБА! 🥳

Возрождение «Голден Стэйт» – идеал перестройки. После ухода Дюрэнта упали на дно, но 2 года – и они снова чемпионы НБА!