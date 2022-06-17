Скип Бэйлесс: «Перестаньте говорить, что Карри теперь входит в Топ-10 всех времен. Вспомните 2016-й»

Телеведущий Скип Бэйлесс не согласен с тем, что четвертый титул вознес лидера «Уорриорз» в десятку лучших игроков в истории НБА.

«Стеф нуждался в Дюрэнте, чтобы справиться с Леброном. Ну а «Селтикс» буквально сами отдали ему два этих трофея.

Теперь я должен выслушивать мнение, что Стеф Карри входит в Топ-10 всех времени. Перестаньте! Он провалился против Леброна и «Кавальерс» в 2016 году. Без Кей Ди он сдулся в серии с «Торонто» в 2019-м. Он является слабым звеном в защите. Перестаньте говорить, что он в Топ-10, стоп!» – написал Бэйлесс в твиттере.

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