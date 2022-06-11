Стефен Карри набирает 30 очков при 50% с игры и 45% из-за дуги в финале, это 3-й случай в истории

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри демонстрирует выдающуюся результативность в финальной серии этого года.

В четырех первых матчах решающей серии против «Селтикс» (2-2) Стеф набирал в среднем 34,3 очка, 6,3 подбора и 3,8 передачи и 2 перехвата. При этом он реализует 50% бросков с игры и 49% трехочковых.

Это третий случай за всю историю НБА, когда игрок набирает 30 очков при 50% с игры и 45% из-за дуги в финале. Два других – за «Уорриорз» в 2017 году и за «Буллс» в 1991 году.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале