Дуэйн Уэйд: «Давайте обращать внимание на достоинства Карри. Он просто монстр!»

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Бывшие одноклубники и друзья Дуэйн Уэйд и Леброн Джеймс высказались в поддержку разыгрывающего «Уорриорз» Стефена Карри.

Карри набрал 43 очка в четвертом матче финальной серии с «Бостоном» (107:97, 2-2).

«Все продолжают обсуждать, чего Стеф не делает и кем не является. Давайте говорить о том, кто он и что умеет. Он просто монстр!» – написал Уэйд в твиттере.

«Факты! «Они» будут пытаться делать все возможное, чтобы не признавать, насколько он отличен от всех! Стеф уникален, а уникальность не любят и не ценят», – добавил Джеймс.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале

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