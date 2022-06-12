Джефф Ван Ганди: «Карри тащит команду так же, как Леброну приходилось тащить «Кавальерс»

Во время трансляции 4-го матча финальной серии плей-офф НБА «Бостон» – «Голден Стэйт» (97:107, 2-2) эксперт Джефф Ван Ганди сравнил лидера «Уорриорз» Стефена Карри с Леброном Джеймсом времен «Кливленда».
«Карри тащит команду так же, как Леброну Джеймсу приходилось тащить некоторые из его команд, выступая за «Кавальерс».
Карри не получает большой поддержки, не слишком талантливая команда, но он просто великолепен», – сказал Ван Ганди.
«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале