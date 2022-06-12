Джефф Ван Ганди: «Карри тащит команду так же, как Леброну приходилось тащить «Кавальерс»

Во время трансляции 4-го матча финальной серии плей-офф – «Голден Стэйт» (97:107, 2-2) эксперт Джефф Ван Ганди сравнил лидера «Уорриорз» с времен .

«Карри тащит команду так же, как Леброну Джеймсу приходилось тащить некоторые из его команд, выступая за «Кавальерс».

Карри не получает большой поддержки, не слишком талантливая команда, но он просто великолепен», – сказал Ван Ганди.

«Голден Стэйт» возвращается! Неудержимый Стефен Карри набрал рекордные для себя 43 очка и сравнял счет в финале