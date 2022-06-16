Петр Губанов: «Химки» кинули меня во всех смыслах этого слова»

Бывший центровой сборной России Петр Губанов рассказал о своем судебном иске против подмосковных «Химок».

35-летний игрок требует от клуба выплатить ему оставшиеся 20 процентов зарплаты за сезон-19/20, которые он не получил из-за остановки сезона в связи с пандемией коронавируса. По договоренности Евролиги и профсоюза игроков, баскетболистам выплатили 80 процентов зарплат за недоигранный сезон. Губанов не сыграл в том сезоне ни одного матча из-за травмы.

«Я обратился в Савеловский суд Москвы с иском о взыскании невыплаченной мне заработной платы за последние два месяца игрового сезона-2019/20. Я бы сказал так: клуб кинул меня во всех смыслах этого слова! Они безответственно отнеслись к моей травме. Мало того, что не восстановили меня, хотя это была их прямая обязанность по условиям трудового соглашения. Клуб фактически поспособствовал, чтобы поставить крест на моей профессиональной карьере, а сейчас еще отказывается платить причитающуюся мне заработную плату. Я пытался договориться по этому поводу, но меня просто игнорировали.

И сейчас, вместо того чтобы играть дальше, я вынужден за свой счет делать дополнительные операции, обследования, оплачивать услуги адвоката и ходить по судам, борясь за свою законную заработную плату за последние два месяца сезона-2019/20, согласие на удержание которой ни устно, ни письменно клубу «Химки» я не давал.

Удержать зарплату за последние два месяца в период пандемии можно было только при наличии моего письменного согласия, которого я не подписывал. Более того, трудовой контракт у меня с «Химками», и Евролига не может вмешиваться в него в части выплаты заработной платы и ее корректировки, не может вмешиваться в мой контракт с клубом и давать какие-либо рекомендации по этому поводу», – сказал Губанов в интервью «Спорт-Экспрессу».

Повторное заседание в Апелляционной инстанции Московского городского суда назначено на 17 июня.

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