«Химки»: «За пропущенный из-за травмы сезон Петр Губанов получил более 400 тысяч долларов»

«Химки» ответил на обвинения со стороны своего бывшего центрового Петра Губанова, который заявил, что клуб поспособствовал тому, чтобы поставить крест на его профессиональной карьере, а также требует от клуба выплатить ему оставшиеся 20 процентов зарплаты за сезон-19/20.

«Если оставить за пределами разговора этическую сторону поведения бывшего баскетболиста Петра Губанова, который потерял лицо и уважение в баскетбольном мире в погоне за наживой, то все его претензии разбиваются о факты и документы.

Губанов не получал травму на предсезонных сборах, проблемы с коленом были у него давние, и он постоянно лечился консервативно. Это подтверждал ранее в интервью и его законный представитель, агент Вадим Михалевский. Чтобы и дальше продолжать профессиональную карьеру, игроку нужно было хирургическое вмешательство.

Клинику Губанов выбрал самостоятельно и остановился на клинике травматологии и ортопедии Кураре. Данное медицинское учреждение не входило в медицинскую страховку «Химок», но клуб пошел навстречу игроку и взял на себя все дополнительные расходы на операцию и длительное лечение в выбранной игроком клинике.

Клуб надеялся, что Губанов к февралю сможет вернуться к тренировкам. Клуб со своей стороны оказывал содействие в восстановлении игрока, с ним работали медицинский штаб и тренер по реабилитации и физической подготовке. Но, когда речь о коленях, многое зависит от индивидуальных особенностей организма спортсмена.

Далее, что касается претензии за недополученные две зарплаты в сезоне-2019/20. Напомним, что данный сезон был досрочно завершен в марте из-за пандемии. Евролига, с полного согласия и содействия профсоюза игроков, обязала клубы распустить по домам команду и выплатить игрокам 80 процентов от годовых контрактов.

Клуб с точностью исполнил все предписания по отношению ко всем баскетболистам одинаково. Игроки, которые работали весь сезон и к моменту прерывания чемпионатов вывели БК «Химки» на первое место в и в зону плей-офф Евролиги, получили 80 процентов от годовых контрактов. В том числе и Губанов, не сыгравший в том сезоне ни одной игры.

Все баскетболисты нашего клуба и других команд Евролиги с пониманием отнеслись к сложившейся во всем мире форс-мажорной ситуации, и только Губанов обратился в суд. Для полного понимания ситуации, за пропущенный из-за травмы сезон Петр Губанов получил зарплату в размере более 400 тысяч долларов. Видимо, бывший игрок считает, что данной суммы недостаточно для жизни», – передает слова подмосковного клуба «Спорт-Экспресс».

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