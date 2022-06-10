Яна Пашковская и Елизавета Братчикова продолжат выступать за «Енисей»

Защитник Яна Пашковская (19 лет, 178 см) и форвард Елизавета Братчикова (26 лет, 191 см) в сезоне-22/23 продолжат выступать за красноярский .

Пашковская в минувшем сезоне играла одновременно за молодежную и основную команды клуба. В составе молодежки баскетболистка вышла на паркет в 11 матчах Суперлиги-2 с итоговой статистикой в 19,0 очка, 9,0 подбора, 4,5 передачи и 1,7 перехвата за 31 минуту. Средняя статистика Яны в Премьер-Лиге – 5,0 очка, 1,8 подбора и 1,2 передачи за 15 минут на паркете в 25 матчах чемпионата.

Братчикова в минувшем игровом году вышла на паркет в 29 матчах Премьер-Лиги, 18 раз появившись на площадке в стартовой пятерке. Средняя статистика Елизаветы по итогам сезона в национальном первенстве составила 8,7 очка, 6,0 подбора, 1,4 передачи и 0,5 перехвата за 21 минуту игрового времени.

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