Димитрис Прифтис может возглавить «Тофаш»

Бывший главный тренер казанского УНИКСа Димитрис Прифтис близок к подписанию контракта с турецким «Тофашем», сообщает BasketNews.

В прошлом году греческий специалист подписал трехлетний контракт с , но клуб решил расторгнуть соглашение в апреле 2022 года.

Прифтис руководил УНИКСом с 2017 по 2021 год и вывел команду в Евролигу, дойдя до финала Еврокубка в 2021 году.

В этом сезоне занял 9-е место в турецкой лиге и дошел до четвертьфинала Лиги чемпионов.

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