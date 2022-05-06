Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» – «Яловаспор», «Петким Спор» примет «Бешикташ» и другие матчи

В пятницу, 6 мая, в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги пройдут четыре матча.
«Анадолу Эфес» дома сыграет с «Яловаспором», «Петким Спор» примет «Бешикташ».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 6 мая, 17.00, «Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu»
- Дата проведения
- 6 мая, 19.30, «Синан Эрдем Доум»
- Дата проведения
- 6 мая, 19.30, «Улкер Спортс Арена»
- Дата проведения
- 6 мая, 19.30, «Enka Sport Hall»
Положение команд: Фенербахче – 23-6, Анадолу Эфес – 22-7, Газиантеп – 20-10, Галатасарай – 19-10, Дарушафака – 19-11, Бурсаспор – 17-12, Бахчешехир – 17-12, Каршияка – 17-13, Тофаш – 15-14, Бешикташ – 16-15, Тюрк Телеком – 13-17, Бююкчекмедже – 11-19, Меркезефенди – 8-21, Петким Спор – 8-21, Яловаспор – 7-22, Афьон Беледие – 4-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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