Cезон ЦСКА и поездка команды в Норильск – в новом выпуске «Вид сверху»

Программа «Вид сверху» представила документальный фильм о том, как ЦСКА провел нынешний сезон в различных турнирах.

Армейцы начали выступление в , но в марте были отстранены от участия в данном турнире в связи с ситуацией на Украине.

В Единой лиге ВТБ ЦСКА впервые за 11 лет не стал чемпионом, уступив «Зениту» в финальной серии со счетом 3-4.

Одним из событий, описанных в фильме, является поездка команды в Норильск. Горно-металлургическая компания является владельцем и генеральным спонсором московского клуба.

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко