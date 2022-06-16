Андрей Ватутин: «Руженцев – один из самых интересных молодых игроков нашей страны»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин прокомментировал подписание контракта с форвардом .

«Руженцев – один из самых интересных молодых игроков нашей страны, одаренный технически и физически, которого при этом наши болельщики практически не видели в деле. За его плечами уже есть опыт выступления во взрослом баскетболе, он немало поиграл за рубежом, вызывался в сборную России.

Рады снова видеть Самсона в цветах ЦСКА, связываем с ним большие надежды, желаем здоровья и уверенности в своих силах», – сказал Ватутин.

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России