Самсон Руженцев переходит в ЦСКА («Перехват»)

Форвард сербской «Меги» Самсон Руженцев перейдет в ЦСКА нынешним летом.

Как сообщает «Перехват», 20-летний российский игрок заключил с армейцами двухлетнее соглашение с опцией продления еще на два года.

Самсон тренировался с юношеской командой ЦСКА до 15 лет, после чего переехал в США.

В нынешнем сезоне Руженцев провел за «Мегу» 21 матч в лиге, набирая в среднем 6,8 очка и 3 подбора.

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