ЦСКА расстался с Андреем Лопатиным

Теги переходы ЦСКА Андрей Ватутин Никита Курбанов Единая лига ВТБ Уилл Клайберн Андрей Лопатин Баскетбол

ЦСКА объявил, что форвард Андрей Лопатин (23 года, 208 см) покидает команду по завершению срока контракта. Он выступал за основную команду армейцев в течение четырех лет.

«Андрею сейчас необходимо сменить обстановку. На протяжении стольких лет в компании Никиты Курбанова и Уилла Клайберна ему сложно было по-настоящему проявить себя, оказаться «железным» игроком ротации. При этом Лопатин под присмотром опытных одноклубников заметно прогрессировал, вырос как баскетболист и человек.

Знаю, что его амбиции не ограничиваются ролью резервиста, потому мы все будем с интересом следить за профессиональным ростом Андрея. Искренне желаю удачи одному из самых ярких воспитанников нашего клуба и надеюсь, что мы вскоре снова увидим Лопатина в красно-синих цветах», – прокомментировал уход игрока президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Лопатин провел 17 матчей, набирая в среднем 2,2 очка и 1 подбор за 7 минут на площадке.

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