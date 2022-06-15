ЦСКА расстался с Андреем Лопатиным

ЦСКА объявил, что форвард (23 года, 208 см) покидает команду по завершению срока контракта. Он выступал за основную команду армейцев в течение четырех лет.

«Андрею сейчас необходимо сменить обстановку. На протяжении стольких лет в компании и ему сложно было по-настоящему проявить себя, оказаться «железным» игроком ротации. При этом Лопатин под присмотром опытных одноклубников заметно прогрессировал, вырос как баскетболист и человек.

Знаю, что его амбиции не ограничиваются ролью резервиста, потому мы все будем с интересом следить за профессиональным ростом Андрея. Искренне желаю удачи одному из самых ярких воспитанников нашего клуба и надеюсь, что мы вскоре снова увидим Лопатина в красно-синих цветах», – прокомментировал уход игрока президент ЦСКА Андрей Ватутин.

В нынешнем сезоне лиги ВТБ Лопатин провел 17 матчей, набирая в среднем 2,2 очка и 1 подбор за 7 минут на площадке.

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