Единая лига ВТБ анонсировала показ фильма о финальной серии ЦСКА – «Зенит»

Теги ЦСКА Никита Курбанов Алексей Швед Зенит видео Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Никола Милутинов Димитрис Итудис Джордан Мики Баскетбол

Единая лига ВТБ анонсировала выход фильма, который посвящен финальной серии плей-офф-2022 ЦСКА – «Зенит».

Премьера состоится на ютуб-канале Лиги сегодня в 15:00 по московскому времени.

«Как реагировали на поражение в овертайме Алекс Пойтресс и Билли Бэрон? Что сказал Александр Овечкин президенту ЦСКА? Как Алексей Швед сломал руку в самый важный момент сезона? Кто первым облил шампанским Хави Паскуаля в раздевалке и как попрощался с армейцами Димитрис Итудис?

Документальный фильм Единой лиги о финальной серии показывает не только самые важные и яркие моменты матчей, но и позволяет прочувствовать всю атмосферу финала – с кадрами из подтрибунки, интервью и эмоциями на паркете», – говорится в анонсе фильма.

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные