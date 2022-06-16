Единая лига ВТБ анонсировала показ фильма о финальной серии ЦСКА – «Зенит»

Единая лига ВТБ анонсировала выход фильма, который посвящен финальной серии плей-офф-2022 ЦСКА – «Зенит».

Премьера состоится на ютуб-канале Лиги сегодня в 15:00 по московскому времени.

«Как реагировали на поражение в овертайме Алекс Пойтресс и Билли Бэрон? Что сказал Александр Овечкин президенту ЦСКА? Как Алексей Швед сломал руку в самый важный момент сезона? Кто первым облил шампанским в раздевалке и как попрощался с армейцами ?

Документальный фильм лиги о финальной серии показывает не только самые важные и яркие моменты матчей, но и позволяет прочувствовать всю атмосферу финала – с кадрами из подтрибунки, интервью и эмоциями на паркете», – говорится в анонсе фильма.

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