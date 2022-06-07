Каспер Уэйр и Джордан Мики – в Топ-10 моментов финальной серии Единой лиги ВТБ

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Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов финальной серии между ЦСКА и «Зенитом».

Топ-10 возглавили разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр и бигмен «Зенита» Джордан Мики.

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