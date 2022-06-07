Каспер Уэйр и Джордан Мики – в Топ-10 моментов финальной серии Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ представила подборку лучших моментов финальной серии между ЦСКА и «Зенитом».
Топ-10 возглавили разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр и бигмен «Зенита» Джордан Мики.
У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля
С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России
ЦСКА не брал титул предыдущий раз 20 лет назад. Тогда их свалил «Урал-Грейт» с Беловым, Пановым и Кущенко