Сергей Тараканов: «Молодые игроки смотрели в рот Лукичу, но со Шведом или Курбановым такого не будет»

Олимпийский чемпион выразил опасение по поводу возможного назначения на пост главного тренера ЦСКА.

Ранее сообщалось, что Лукич является серьезным кандидатом на вакантную должность после ухода из московского клуба.

«Это будет очень сложное решение Андрея Ватутина и Наталии Фураевой. Цели и задачи ЦСКА остаются высокими, но все будет зависеть от того, как решится вопрос с участием в Евролиге. Шансов, что ЦСКА примет участие в следующем розыгрыше турнира, совсем немного, а любые топовые тренеры вряд ли согласятся на переезд в Москву только ради Лиги ВТБ. Поэтому и так есть очень узкий круг кандидатов, работающих с командами такого уровня.

Сейчас выбор еще более лимитированный. В такой ситуации нужен какой-то неординарный ход. У меня нет точного понимания, но сейчас все обсуждают фамилию Лукича. Уверен, что это не самый плохой вариант. Своей работой он доказал, что способен делать из ноунеймов игроков уровня сборных, имеет авторитет.

Есть и опасение, которое касается его жесткости. Сможет ли он работать со звездами, которые требуют к себе особого внимания? Обычно он тренировал молодых, которые должны внимательно слушать и смотреть в рот тренеру. Как он может кричать на условного Шведа или Курбанова, если они будут делать ошибки? Это вопрос, но, повторюсь, на мой взгляд, он выглядит одним из фаворитов на данный момент», – сказал Тараканов.

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