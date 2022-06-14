Дрэймонд Грин – о 0 из 9 у Карри: «Стеф выйдет разозленным на шестой матч. Это то, что нам надо»

Форвард «Уорриорз» высказался по поводу неудачного выступления в пятом матче финальной серии против «Селтикс» (104:94, 3-2).

У Карри в понедельник прервалась рекордная серия, в рамках которой он реализовывал хотя бы по одному 3-очковому в 233 матчах подряд. Стеф выдал 0 из 9 из-за дуги.

«Карри может набрать 43 очка, 10 или 4, может реализовать 16 из 22 с игры, сколько угодно. Когда мы побеждаем, это не столь принципиально.

Сегодня у него 0 из 9 из-за дуги. Стеф выйдет разозленным на шестой матч. Это именно то, что нам надо», – заявил Грин.

У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий