Дрэймонд Грин: «Самый яркий пока момент серии – победа в 4-м матче. Стеф выдал исторический перфоманс»

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Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Гри рассказал, что стало для него самым памятным и впечатляющим событием финальной серии с «Селтикс» по итогам четырех матчей.

«Самый яркий пока момент в этой серии – победа в четвертом матче на выезде. Всякий раз, когда удается выиграть в гостях, во враждебной атмосфере, это всегда очень сильные впечатления.

Стеф выдал исторический перфоманс. Один из тех матчей, про которые будут вспоминать годы спустя. «Дружище, я помню тот его перфоманс. Я помню, где я был, когда он это сделал». В памяти остаются остаются отдельные моменты, все эти попадания», – заявил Грин.

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