Дрэймонд Грин: «Самый яркий пока момент серии – победа в 4-м матче. Стеф выдал исторический перфоманс»

Форвард «Уорриорз» рассказал, что стало для него самым памятным и впечатляющим событием финальной серии с «Селтикс» по итогам четырех матчей.

«Самый яркий пока момент в этой серии – победа в четвертом матче на выезде. Всякий раз, когда удается выиграть в гостях, во враждебной атмосфере, это всегда очень сильные впечатления.

Стеф выдал исторический перфоманс. Один из тех матчей, про которые будут вспоминать годы спустя. «Дружище, я помню тот его перфоманс. Я помню, где я был, когда он это сделал». В памяти остаются остаются отдельные моменты, все эти попадания», – заявил Грин.

Родители Стефа Карри пришли на финал с новыми пассиями. Они разошлись со скандалом в начале сезона

Возрождение «Голден Стэйт» – идеальная перестройка: после ухода Дюрэнта упали на дно, но за два года вернулись в финал НБА