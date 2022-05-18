Андрей Ватутин: «Прежнего обилия денег не будет, все вынуждены перестраиваться»

Президент московского ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о планах клуба на будущее.

«На данном этапе мы хотели инициировать обсуждение вопроса об участии ЦСКА в следующем сезоне . В нынешней ситуации неопределенности мы попросту не можем начать полноценную подготовку, провести комплектование команды. Понимаем и видим все сложности. О том, что ждет ЦСКА в будущем, думать можно и нужно сейчас, но говорить об этом преждевременно.

Безусловно, фактор неопределенности здорово давит, однако мы стараемся держать спину прямо. Готовы реагировать на любые события. Одно могу сказать с уверенностью — цель будет важнее решения. Правильная постановка задачи в нынешних условиях — главнейший показатель квалификации менеджмента. Прежнего обилия денег ни у кого не будет, потому архиважно определиться с верными целями.

Наш баскетбол переживает новые для себя времена. Это касается абсолютно всех: федерация, лиги, клубы, игроки, тренеры, менеджеры и все остальные вынуждены перестраивать работу, календари и планы, бюджеты и составы, корректировать амбиции. Но если где-то убыло, то где-то и прибыло. Говорю про дополнительную ответственность, которая легла на плечи тех, кто теперь работает «за себя и за того парня».

В нашем виде спорта это не только игроки, но и судьи. Кажется, впервые за очень много лет плей-офф Единой лиги ВТБ обслуживают только российские арбитры, без привлечения иностранцев высшей категории. Видно, что им нелегко, их много критикуют.

Но когда, как не сейчас, им делать профессиональный и психологический шаг вперед? Мы все участники одной игры, поэтому желаю судьям терпения, решимости прогрессировать и на радость болельщикам делать нашу любимую игру еще лучше.

Смотрите: в марте мы потеряли шесть игроков из клубного статистического топ-9 по рейтингу полезности и времени на паркете. От привычной стартовой пятерки остались только Курбанов, причем сейчас его здорово ограничивает травма, и Милутинов. Фактически мы встречаемся с , сохранившим костяк коллектива и большую часть сезона находившимся выше нас в турнирных таблицах Евролиги и Лиги ВТБ.

Вечных чемпионов не бывает, поэтому стоит согласиться с теми, кто считает этот финал совершенно непредсказуемым. Будем бороться, амбиции сохранить титул никуда не делись, но возможностей вынужденно стало меньше», – заявил Ватутин.

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