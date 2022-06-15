Шэннон Шарп: «Карри станет MVP финала, даже если проведет еще один плохой матч»

Известный эксперт Шэннон Шарп не сомневается, что будет признан MVP финальной серии плей-офф, если победит .

«Стеф может позволить себе провести еще один такой же матч, как вчера. Вы слышали, как репортеры сказали: «Жаль, что у Стефа до сих пор нет награды MVP финала». В этот раз они не облажаются. Он получит эту награду, и это будет правильно. Он набирает в среднем 31 очко за матч при 47 процентах с игры и 42 с трехочковой дистанции. По-моему, оба показателя выше его средних показателей в сезоне.

Мысль о том, что MVP финальной серии должен отлично сыграть в каждом матче, не соответствует действительности. В 3-м матче, в котором «Лейкерс» выиграли у «Буллс», Джордан забросил 11 из 28. Во 2-м матче против «Соникс» он забросил 9 из 22, они победили. В 6-м матче у него было 5 из 19. В 7-м матче «Лейкерс» против «Селтикс» у Кобе было 6 из 24. Так что у MVP финала были плохие матчи, тем не менее они становились MVP.

Мы знаем, насколько Карри велик. Вчера он доказал, что он – человек. Потому что после предыдущего матча казалось, что он машина», – сказал Шарп.

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