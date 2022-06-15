Стивен Эй Смит: «Селтикс» поняли, как защищаться против Стефа Карри? Это глупо»

Телеведущий ESPN Стивен Эй Смит высказался по поводу неудачного выступления звезды «Уорриорз» в пятом матче финальной серии против «Селтикс» (104:94, 3-2).

«Вчера вечером Стеф Карри забросил 0 из 9 трехочковых, я насчитал как минимум четыре дальних броска, которые он совершил абсолютно открытым. Он просто промахнулся, такое бывает. Стеф Карри – лучший снайпер, когда-либо созданный Богом. Я не видел никого, кто бросал бы по кольцу так, как он. Он имеет на это право. Такое бывает. Я не переживаю за него.

В предыдущем матче он набрал 43 очка, реализовав 14 из 26 с игры и 7 из 14 с трехочковой дистанции. Он набирает в среднем 34 очка при 50 процентах с игры и 49 с трехочковой дистанции. «Селтикс» поняли, как против него защищаться? О чем вы, черт возьми, говорите? Один матч, в котором он просто промахивался? И они поняли, как защищаться? Это просто глупо. Если кто-то так думает, это глупо», – заявил Смит.

Карри выдал 0 из 9 из-за дуги и прервал историческую серию из 233 матчей, в которых он забрасывал как минимум один трехочковый.

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