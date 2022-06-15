Стефен Карри – самый популярный игрок в социальных сетях НБА. Видео с его участием в этом сезоне собрали 1,4 млрд просмотров

с большим преимуществом лидирует по популярности в социальных сетях НБА. Видеоролики с участием суперзвезды «Голден Стэйт» в этом сезоне набрали 1,4 миллиарда просмотров.

Разыгрывающий Джа Морэнт, занявший второе место, собрал всего 791 миллион просмотров.

Только в плей-офф видео со Стефеном были просмотрены 400 миллионов раз. Это на 47 процентов больше, чем у ( ), который стал вторым.

За 24 часа после 4-го матча финальной серии, в котором Карри набрал 43 очка, забросил 7 трехочковых, сделал 10 подборов и 4 передачи, контент, связанный с лидером «Уорриорз», набрал 55 миллионов просмотров в социальных сетях НБА.

В декабре, когда Карри побил рекорд НБА по количеству трехочковых за карьеру, Instagram лиги набрал 63 миллиона просмотров за сутки. В тот день у был самый просматриваемый аккаунт в Instagram.

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