Евролига направила ЦСКА приглашение для участия в ежегодных мероприятиях

Евролига направила приглашения для участия в ежегодных мероприятиях всем потенциальным участникам сезона-2022/23, включая ЦСКА, сообщает Metaratings.ru.
Ранее сообщалось, что клубы-акционеры Евролиги 16 июня проведут заседание, на котором рассмотрят вопрос об участии московской команды в следующем сезоне турнира.
В марте Евролига отстранила все российские клубы, ЦСКА, «Зенит» и УНИКС, от участия в сезоне-2021/22 и аннулировала их результаты. В отличие от других российских клубов, ЦСКА входит в совет акционеров лиги и имеет долгосрочную лицензию А.
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