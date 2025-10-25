  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Никита Моргунов о Дэвиде Блатте: «Говорит тебе: «Ты лучший на свете, на тебе держится команда». А потом выясняется, что каждый игрок слышал от него подобное»
0

Никита Моргунов о Дэвиде Блатте: «Говорит тебе: «Ты лучший на свете, на тебе держится команда». А потом выясняется, что каждый игрок слышал от него подобное»

Моргунов объяснил, как тренер Блатт проявлял себя в качестве психолога.

«Говорит тебе: «Ты лучший на свете, на тебе держится команда». А потом выясняется, что каждый игрок слышал от него подобное. Блатт не запускал ни один момент. Видит, игрок просаживается – тут же с ним разговаривает. Если ты стараешься, но не получается – найдет способ раскрыть тебя. Если зарвался – устроит тебе испытание. 

Говорил мне: «Выпускаю тебя со скамейки, потому что всегда уверенно входишь в игру». Напоминал: важно, кто заканчивает матч, а не кто начинает. И доверял мне важнейшие концовки, а перед Олимпиадой-2008 сделал подарок: выпустил в стартовой пятерке против США», – рассказал чемпион Европы.

На Евробаскете-2007, который закончился победой сборной России под руководством Дэвида Блатта, Моргунов играл в среднем 16,7 минуты за матч, набирая 8,6 очка и 1,8 подбора.

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2477 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Спортс
logoДэвид Блатт
logoсборная России
logoНикита Моргунов
Евробаскет-2007
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Пиппен взял чайник – и об пол, бдыщ: «Ты чего, молодой!» Интервью второго русского в НБА
сегодня, 08:20
Главные новости
Единая лига ВТБ. ЦСКА играет с УНИКСом и другие матчи
28 минут назадLive
Пол Пирс предложил «Сан-Антонио» обменять Де’Аарона Фокса: «Ему нужна команда другого типа»
48 минут назад
Трехочковый под сирену Малика Монка и данк Зайона Уильямсона через Виктора Вембаньяму стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 11:48Видео
«Чем ты летом занимался?» Кевин Гарнетт раскритиковал Джоэла Эмбиида после плохого первого матча сезона
сегодня, 11:36
Хаким Оладжувон уверен, что его «Рокетс» могли бы обыграть «Буллс» Майкла Джордана в финале НБА
сегодня, 10:55
Роберт Орри думал, что Сальма Хайек запала на него, но все испортил Эдвард Нортон
сегодня, 09:49
Лука Дончич набрал 49 очков (23 в первой четверти), 11 подборов и 8 передач в игре с «Миннесотой»
сегодня, 08:01Видео
Егор Дёмин о камбэке «Нетс» в матче с «Кавальерс»: «Потрясающий опыт»
сегодня, 07:33
Второгодка Кишон Джордж отметился 34 очками и 11 подборами в победном матче против «Далласа»
сегодня, 07:15Видео
Шэй Гилджес-Александер исполнил 40 штрафных в двух первых матчах сезона – новый рекорд НБА
сегодня, 07:10
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Греции. «Ираклис» примет АЕК, ПАОК сыграет с «Перистери» и другие матчи
сегодня, 08:59
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» разобрался с «Бахчешехиром», «Бешикташ» встретится с «Бурсаспором» и другие матчи
сегодня, 11:57
ACB. «Тенерифе» примет «Уникаху», «Форса Льеда» встретится с «Гранадой» и другие матчи
сегодня, 08:24
Адриатическая лига. «Црвена Звезда» сыграет с «Мегой», «Задар» встретится с «Спартаком Суботица» и другие матчи
28 минут назад
Премьер-лига. Женщины. УГМК принимает «Спарту энд К», «Динамо Курск» встретится с «Самарой» и другие матчи
сегодня, 12:00Live
Чемпионат Италии. «Варезе» примет «Тренто», «Дертона» сыграет с «Трапани Шарк»
28 минут назад
Чемпионат Франции. «Бурк» примет «Шоле», «Нантер» встретится с «Виллербаном» и другие матчи
28 минут назад
«Даллас» не ведет переговоров о продлении контракта с Нико Харрисоном
30 минут назад
Болельщик выбежал на площадку и направился к Доновану Митчеллу
сегодня, 05:11Видео
Член тренерского штаба Тэйлора Дженкинса в «Мемфисе» Соня Раман возглавила «Сиэтл» в женской НБА
вчера, 20:50