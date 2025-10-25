Никита Моргунов о Дэвиде Блатте: «Говорит тебе: «Ты лучший на свете, на тебе держится команда». А потом выясняется, что каждый игрок слышал от него подобное»

Моргунов объяснил, как тренер Блатт проявлял себя в качестве психолога.

«Говорит тебе: «Ты лучший на свете, на тебе держится команда». А потом выясняется, что каждый игрок слышал от него подобное. Блатт не запускал ни один момент. Видит, игрок просаживается – тут же с ним разговаривает. Если ты стараешься, но не получается – найдет способ раскрыть тебя. Если зарвался – устроит тебе испытание.

Говорил мне: «Выпускаю тебя со скамейки, потому что всегда уверенно входишь в игру». Напоминал: важно, кто заканчивает матч, а не кто начинает. И доверял мне важнейшие концовки, а перед Олимпиадой-2008 сделал подарок: выпустил в стартовой пятерке против США», – рассказал чемпион Европы.

На Евробаскете-2007, который закончился победой сборной России под руководством Дэвида Блатта , Моргунов играл в среднем 16,7 минуты за матч, набирая 8,6 очка и 1,8 подбора.