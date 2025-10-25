1

Хаким Оладжувон уверен, что его «Рокетс» могли бы обыграть «Буллс» Майкла Джордана в финале НБА

Легендарный центровой не считает «Чикаго» фаворитом в гипотетической серии.

«Люди постоянно задают мне вопрос об этом. И единственное, на что мы можем опираться, – это наши игры в регулярном сезоне. Мы не встречались в плей-офф, но в регулярном сезоне, я думаю, у «Чикаго» были проблемы в матчах с «Хьюстоном». Факты есть факты. 

Но мы не знаем, что было бы в плей-офф – там все может измениться. Но я уверен в своей команде, мы бы их потрепали», – сказал двукратный чемпион НБА.

«Рокетс» Оладжувона и «Буллс» Джордана встречались друг с другом 23 раза в «регулярке»: в 13 матчах победу одерживал «Хьюстон».

Кто будет чемпионом НБА в сезоне-25/26?2456 голосов
ОклахомаОклахома-Сити
ДенверДенвер
Нью-ЙоркНью-Йорк
МиннесотаМиннесота
Голден СтэйтГолден Стэйт
КливлендКливленд
ЛейкерсЛейкерс
КлипперсКлипперс
ХьюстонХьюстон
ФиладельфияФиладельфия
Кто-то другойБостон
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: First Things First
