Андрей Ватутин – об уходе Итудиса: «Восемью годами работы в ЦСКА Димитрис заслужил право быть услышанным»

Президент ЦСКА Андрей Ватутин назвал причины ухода из клуба главного тренера .

«Знаю, что у Итудиса была встреча с игроками накануне последнего матча, но посвящена она была не прощанию, а предстоящей игре. Тренер выступил на вечеринке, сказал добрые слова, всех поблагодарил.

Ранее Итудис пригласил меня в ресторан, где сказал, что хочет уйти, изложил причины. Пришли к обоюдному пониманию.

Причины близки к очевидным. Например, неясные перспективы участия в и быт, резко усложнившийся для иностранцев в России: «кривые» перелеты, денежные трансферы, визы, школы и т. д. Для большинства москвичей в жизни города мало что изменилось, для европейцев – многое, хотя не все это замечают.

Восемью годами работы в ЦСКА, как бы кто ни относился к Итудису, он заслужил право быть услышанным. Приносил результат, оставался патриотом клуба и отдавался своему делу на 200%. Расстались не то чтобы легко, это плохое слово, но в согласии друг с другом», – заявил Итудис.

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России