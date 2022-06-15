«Лейкерс» изучат варианты обмена Расселла Уэстбрука, но сделка маловероятна

По словам инсайдера The Athletic Йохана Бувы, «Лейкерс» изучат варианты обмена , но сделка с участием звездного разыгрывающего маловероятна.

«Через неделю, когда откроется рынок свободных агентов, у «Лейкерс» будет исключение среднего уровня стоимостью примерно 6,3 миллиона долларов, которое они смогут использовать для обновления состава. Все это время они будут изучать варианты обмена Расселла Уэстбрука, хотя все указывает на то, что он начнет регулярный чемпионат в составе «Лейкерс», – пишет Бува.

Ранее инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус писал, что «Лейкерс» ведут работу с учетом того, что Уэстбрук будет в команде в новом сезоне.

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