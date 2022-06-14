Инсайдер Эрик Пинкус: «Лейкерс» ведут работу с учетом того, что Уэстбрук будет в команде в новом сезоне»

Разыгрывающий имеет хорошие шансы сохранить место в команде в сезоне-22/23.

«По информации близких к команде источников и управленцев других клубов, «Лейкерс» ведут работу с учетом того, что Уэстбрук будет в команде в новом сезоне», – написал инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус.

Новый главный тренер «озерников» Дарвин Хэм недавно заявил, что Уэстбрук «один из лучших игроков, которых когда-либо видела наша лига».

В дебютном сезоне за «озерников» 33-летний Уэстбрук набирал 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру, допуская при этом 3,8 потери. Многие посчитали его игру одной из главных причин провала команды, которая не попала в плей-офф.

Уэстбруку за следующий сезон положено 47 миллионов долларов.

Уверенности Джимми Батлера можно только позавидовать. Благодаря ей он попадет даже в Зал славы