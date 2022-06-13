Bleacher Report составил Топ-10 звезд, которые не выигрывали чемпионат. Чарльз Баркли – на первом месте

Издание Bleacher Report составило десятку лучших игроков в истории НБА, которым не удалось выиграть чемпионский титул.

Среди действующих игроков в список попали Крис Пол («Финикс»), («Филадельфия») и («Лейкерс»).

Топ-10 звезд, не выигравших титул, по версии Bleacher Report:

1. Чарльз Баркли

2. Карл Мэлоун

3. Элджин Бэйлор (получил чемпионский перстень от своего клуба через год после завершения карьеры)

4.

5. Джон Стоктон

6.

7. Патрик Юинг

8.

9. Джеймс Харден

10. Расселл Уэстбрук

Также голоса экспертов получили: Доминик Уилкинс, Кармело Энтони, Пит Маравич, Джордж Гервин, Реджи Миллер, Дэмиан Лиллард, Дэйв Бинг, Ленни Уилкенс и Нэйт Термонд.

Перед сезоном-2021/22 НБА назвала 75 величайших игроков всех времен. Помимо 56 чемпионов в этом списке были 19 звезд, которые не выигрывали титул.

75 лучших игроков в истории НБА: кто не попал, кого не хватает и кто реально лишний?

Топ-75 игроков в истории НБА – альтернативная версия