Уэстбрук воспользуется опцией продления контракта с «Лейкерс» на 47 млн долларов (Воджнаровски)

Звездный разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук намерен использовать опцию игрока и продлить контракт с клубом на сезон-22/23.
Об этом рассказал инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.
«У Расселла Уэстбрука есть возможность использовать опцию на 47 миллионов, ожидается, что он сделает это в конце месяца», – сказал журналист.
Уэстбруку за следующий сезон положено 47 миллионов долларов.
В дебютном сезоне за «озерников» 33-летний Уэстбрук набирал 18,5 очка, 7,4 подбора и 7,1 передачи в среднем за игру, допуская при этом 3,8 потери.
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