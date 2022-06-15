Никола Йокич сыграет за сборную Сербии на Евробаскете-2022

Действующий двукратный MVP НБА, центровой сыграет за сборную Сербии на чемпионате Европы 2022 года, который пройдет с 1 по 18 сентября. Об этом заявила Федерация баскетбола Сербии.

«Конечно, у игроков НБА есть ограниченное количество дней, которое они могут провести в сборной своей страны в межсезонье. Никола Йокич присоединится к национальной сборной в первый же день, когда сможет, в соответствии с этими ограничениями», – отметил генеральный менеджер сборной Сербии Драган Тарлач.

27-летний Йокич в последний раз играл за сборную Сербии на чемпионате мира 2019 года. Его команда заняла пятое место, а он набирал в среднем 11,5 очка, 7,5 подбора и 4,8 передачи за матч.

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