Марьянович включил двух соотечественников и Харриса в свою пятерку действующих игроков

Центровой назвал свою версию оптимальной пятерки современных игроков.

224-сантиметровый серб включил в пятерку соотечественников («Атланта») и («Денвер»), самого себя, («Даллас»), а также своего друга Тобайаса Харриса («Филадельфия»).

Леброн – первый игрок НБА, которому удалось стать миллиардером по ходу карьеры. Как это получилось?

«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео