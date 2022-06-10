Марьянович включил двух соотечественников и Харриса в свою пятерку действующих игроков

Центровой «Далласа» Бобан Марьянович назвал свою версию оптимальной пятерки современных игроков.
224-сантиметровый серб включил в пятерку соотечественников Богдана Богдановича («Атланта») и Николу Йокича («Денвер»), самого себя, Луку Дончича («Даллас»), а также своего друга Тобайаса Харриса («Филадельфия»).
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