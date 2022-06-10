Марьянович включил двух соотечественников и Харриса в свою пятерку действующих игроков

Теги Даллас НБА видео Бобан Марьянович Богдан Богданович Тобайас Харрис Никола Йокич Лука Дончич Баскетбол

Центровой «Далласа» Бобан Марьянович назвал свою версию оптимальной пятерки современных игроков.

224-сантиметровый серб включил в пятерку соотечественников Богдана Богдановича («Атланта») и Николу Йокича («Денвер»), самого себя, Луку Дончича («Даллас»), а также своего друга Тобайаса Харриса («Филадельфия»).

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