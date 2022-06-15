Чемпионат Греции. Финал. «Олимпиакос» одержал гостевую победу над «Панатинаикосом» (2-0)

обыграл в гостях и удвоил преимущество в финальной серии плей-офф чемпионата Греции (78:72, 2-0).

Чемпионат Греции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч

«Олимпиакос» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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