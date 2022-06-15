Чемпионат Греции. Финал. «Олимпиакос» одержал гостевую победу над «Панатинаикосом» (2-0)

«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» в гостях и удвоил преимущество в финальной серии плей-офф чемпионата Греции (78:72, 2-0).
Чемпионат Греции
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Второй матч
- Дата проведения
- 14 июня, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
- Панатинаикос OPAP
- Папапетру (17 + 9 подборов), Папаяннис (12 + 10 подборов), Уайт (10), Бохоридис (2), Сива (0) – старт; Недович (11), Эванс (8 + 8 подборов), Мэйкон (6), Сент-Рос (6).
- Олимпиакос
- Везенков (19), Дорси (17), Папаниколау (6), Фалль (5 + 10 подборов), Уолкап (3) – старт; Слукас (20), Мартин (7), Маккиссик (1), Ларендзакис (0), Принтезис (0).
«Олимпиакос» ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
В Мадриде новый русский: Вадим Воронцов — самый юный легионер в истории «Реала»