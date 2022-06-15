Чемпионат Греции. Финал. «Олимпиакос» одержал гостевую победу над «Панатинаикосом» (2-0)

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«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» в гостях и удвоил преимущество в финальной серии плей-офф чемпионата Греции (78:72, 2-0).

Чемпионат Греции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Второй матч 

Панатинаикос OPAP – Олимпиакос 72:78 (21:20, 25:12, 10:29, 16:17)
Дата проведения
14 июня, 21.00, «Олимпийский спортивный центр (O.A.K.A.)»
Онлайн матча
Панатинаикос OPAP
Папапетру (17 + 9 подборов), Папаяннис (12 + 10 подборов), Уайт (10), Бохоридис (2), Сива (0) – старт; Недович (11), Эванс (8 + 8 подборов), Мэйкон (6), Сент-Рос (6).
Олимпиакос
Везенков (19), Дорси (17), Папаниколау (6), Фалль (5 + 10 подборов), Уолкап (3) – старт; Слукас (20), Мартин (7), Маккиссик (1), Ларендзакис (0), Принтезис (0).

«Олимпиакос» ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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