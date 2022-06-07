Яннис Папапетру может пропустить решающий матч серии с «Лариссой»

Легкий форвард рискует пропустить решающий пятый матч серии 1/2 финала плей-офф чемпионата Греции с «Лариссой» (2-2) в среду.

Папапетру получил травму в предыдущей четвертой встрече противостояния, когда на его ногу упал рекламный щит. В большом перерыве ему зашили рану, позже баскетболисту пришлось перенести процедуру.

В нынешнем сезоне греческой лиги 28-летний Яннис набирает 12,8 очка, 3,7 подбора и 2,5 передачи в среднем за игру.

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