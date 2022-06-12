Чемпионат Греции. Финал. «Олимпиакос» повел 1-0 в серии с «Панатинаикосом»

обыграл на своей площадке и открыл счет в финальной серии плей-офф чемпионата Греции (74:61, 1-0).

Чемпионат Греции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Первый матч

«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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