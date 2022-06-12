Чемпионат Греции. Финал. «Олимпиакос» повел 1-0 в серии с «Панатинаикосом»

«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» на своей площадке и открыл счет в финальной серии плей-офф чемпионата Греции (74:61, 1-0).
Чемпионат Греции
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Первый матч
- Дата проведения
- 11 июня, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
- Олимпиакос
- Фалль (14 + 10 подборов), Везенков (12 + 10 подборов), Папаниколау (8), Дорси (6), Уолкап (2) – старт; Слукас (16 + 7 подборов), Ларендзакис (7), Маккиссик (5), Мартин (4), Лунцис (0), Жан-Шарль (0), Принтезис (0).
«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
«Прорваться в НБА» – баскетбольный «Рокки» Адама Сэндлера и приятельская драма в духе «Зеленой книги»
«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео