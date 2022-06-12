Чемпионат Греции. Финал. «Олимпиакос» повел 1-0 в серии с «Панатинаикосом»

Теги результаты Олимпиакос Панатинаикос OPAP чемпионат Греции Баскетбол

«Олимпиакос» обыграл «Панатинаикос» на своей площадке и открыл счет в финальной серии плей-офф чемпионата Греции (74:61, 1-0).

Чемпионат Греции

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Первый матч 

Олимпиакос – Панатинаикос OPAP 74:61 (23:4, 15:16, 17:18, 19:23)
Дата проведения
11 июня, 21.00, «Арена Мира и Дружбы»
Онлайн матча
Олимпиакос
Фалль (14 + 10 подборов), Везенков (12 + 10 подборов), Папаниколау (8), Дорси (6), Уолкап (2) – старт; Слукас (16 + 7 подборов), Ларендзакис (7), Маккиссик (5), Мартин (4), Лунцис (0), Жан-Шарль (0), Принтезис (0).
Панатинаикос OPAP
Папапетру (13), Недович (9), Папаяннис (6 + 7 подборов), Сива (5), Каселакис (2) – старт; Уайт (13), Эванс (11 + 11 подборов), Сент-Рос (2), Мэйкон (0 + 6 передач), Бохоридис (0).

«Олимпиакос» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

«Прорваться в НБА» – баскетбольный «Рокки» Адама Сэндлера и приятельская драма в духе «Зеленой книги»

«Прорваться в НБА» – квест Адама Сэндлера по поиску звезд НБА, который сдвигает персонажей на второй план и строит сюжет на камео

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные