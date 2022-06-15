«Нельзя называть игроков обезьянами». Тайлер Дорси осудил расистские оскорбления болельщиков «Панатинаикоса»

Атакующий защитник после гостевой победы над «Панатинаикосом» в финальной серии чемпионата Греции (78:72, 2-0) заявил, что подвергся расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперника.

«Я никогда ничего не говорю, и мне плевать, что говорят болельщики, но болельщикам нужно стать лучше. Нельзя называть игроков обезьянами. В вашей команде тоже есть черные игроки», – написал Дорси на своей странице в Twitter.

«Это апокалипсис». Великая – хоть и опасная – традиция, которую не могут отменить: толпа фанов на паркете после знаковой победы