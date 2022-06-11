Никола Милутинов может вернуться в «Олимпиакос»

Центровой московского ЦСКА Никола Милутинов (27 лет, 212 см) близок к переходу в греческий .

Об этом пишет инсайдер Алессандро Маджи, ссылаясь на La Repubblica.

Серб провел в «Олимпиакосе» 5 сезонов перед подписанием контракта с ЦСКА в 2020 году.

Никола имеет действующее соглашение с ЦСКА, но армейцам будет трудно удержать сербского центрового, если команда не будет участвовать в европейских турнирах.

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России