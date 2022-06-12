«Олимпиакос» интересуется Дуэйном Бэйконом

Греческий проявляет серьезный интерес к атакующему защитнику «Монако» Дуэйну Бэйкону (26 лет, 198 см), пишет итальянский инсайдер Лука Д’Алессандро.

Ранее также сообщалось об интересе к Бэйкону со стороны турецкого .

В прошедшем сезоне за «Монако» американский баскетболист набирал 13,6 очка и 3,1 подбора в среднем за 26 матчей в Евролиге. Его контракт с монегасками истекает этим летом.

Бэйкон был выбран на драфте НБА-2017 под 40-м номером. Игрок провел в лиге четыре года, выступая за и .

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