Агент Николы Милутинова опроверг слухи об уходе игрока из ЦСКА

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Фенербахче Беко Олимпиакос Виртус Единая лига ВТБ Никола Милутинов Баскетбол

Георге Пану, агент центрового ЦСКА Николы Милутинова опроверг слухи о возможном переходе игрока в греческий «Олимпиакос».

«У Николы контракт действует еще один год. Так что новости про «Олимпиакос», «Виртус» и «Фенербахче» не соответствуют действительности», – сказал Пану.

Милутинов провел в «Олимпиакосе» пять сезонов перед подписанием контракта с ЦСКА в 2020 году.

Сербский центровой имеет действующее соглашение с ЦСКА, но армейцам будет трудно удержать игрока, если команда не будет участвовать в европейских турнирах.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Никола провел 30 матчей, набирая в среднем 13,6 очка и 10,5 подбора.

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные