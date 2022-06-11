Агент Николы Милутинова опроверг слухи об уходе игрока из ЦСКА

Георге Пану, агент центрового ЦСКА Николы Милутинова опроверг слухи о возможном переходе игрока в греческий «Олимпиакос».

«У Николы контракт действует еще один год. Так что новости про «Олимпиакос», и не соответствуют действительности», – сказал Пану.

Милутинов провел в пять сезонов перед подписанием контракта с ЦСКА в 2020 году.

Сербский центровой имеет действующее соглашение с ЦСКА, но армейцам будет трудно удержать игрока, если команда не будет участвовать в европейских турнирах.

В нынешнем сезоне лиги ВТБ Никола провел 30 матчей, набирая в среднем 13,6 очка и 10,5 подбора.

С доминированием ЦСКА покончено. «Зенит» – вторая команда, укравшая у армейцев титул чемпионов России