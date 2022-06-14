Стив Керр – о 0 из 9 у Карри: «Даже у лучших снайперов в мире случаются подобные матчи»

Главный тренер «Уорриорз» прокомментировал неудачное выступление в пятом матче финальной серии против «Селтикс» (104:94, 3-2).

У Карри в понедельник прервалась рекордная серия, в рамках которой он реализовывал хотя бы по одному 3-очковому в 233 матчах подряд. Стеф выдал 0 из 9 из-за дуги.

хорошо отработал в защите, мы ожидали этого, они сильны в этом аспекте. Соперник оказал на Стефа большое давление в начале игры, а потом у него было несколько промахов из открытых позиций. Это всегда сочетание факторов. Даже у лучших снайперов в мире случаются подобные матчи.

Мне нравится, когда Стеф предстает после подобных матчей. Мне нравится эта его способность отвечать и возвращаться.

Рад, что нам удалось сегодня победить благодаря защите, глубине и отличному командному усилию», – заявил Керр.

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