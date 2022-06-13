«Им нравится процесс». Стив Керр сравнил Стефа Карри с Роджером Федерером

Главный тренер считает, что суперзвезда «Уорриорз» и знаменитый теннисист Роджер Федерер очень похожи своим отношением к ежедневным тренировкам и жизни.

«Режим работы Стефа постоянен как метроном. Каждый день одно и то же. Сначала он в тренировочном зале, потом в тренажерном зале, потом на площадке. Это часовой механизм. Но в его тренировках всегда есть радость и энергия. Он получает удовольствие от работы. Ему нравится процесс.

Я думаю, что это объединяет всех великих спортсменов, таких как Роджер Федерер, как Стеф Карри. Ежедневная работа не только дисциплинирует, но и приносит им настоящее удовольствие. Когда ты любишь что-то, как эти парни, ты работаешь над этим, становишься лучше и идешь вперед.

Возможно, я уже рассказывал это раньше, но мы встречались с Федерером несколько лет назад в Китае, когда играли в Шанхае. Он подошел к нашей раздевалке, и Дрэймонд спросил его: «Как тебе удается так играть на протяжении 20 лет?» И его ответ был простым, но глубоким. Он сказал: «Мне нравится мой распорядок дня. Я встаю, готовлю детям завтрак, отвожу их в школу, иду на тренировку. Я нашел правильные методы тренировок, чтобы держать себя в лучшей форме в моем возрасте. Я люблю соревноваться. Но в конце каждого дня я кладу голову на подушку и думаю о том, какой сегодня был замечательный день».

Когда я вспоминаю слова Роджера Федерера, я думаю о Стефе. Они очень похожи своим интересом к жизни и просто радостью от процесса», – рассказал Керр.

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