Тони Паркер: «Предсказываю победу «Уорриорз» в 7-м матче»

Четырехкратный чемпион в составе (2003, 2005, 2007, 2014) рад, что два бывших его одноклубника встретились в финальной серии плей-офф в качестве главных тренеров, и назвал того, кто, по его мнению, в итоге поднимет Кубок Ларри О’Брайена.

«Я играл с ними обоими. Выиграл чемпионат со Стивом. Выиграл чемпионат с Име. У меня не может быть фаворита. Я люблю Име, и я люблю Стива. Поэтому я предсказываю победу «Уорриорз» в 7-м матче», – сказал Паркер.

Сегодня в Сан-Франциско состоится пятый матч финальной серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и (2-2).

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