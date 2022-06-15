Стив Керр: «Хотим взять титул в Бостоне»

Главный тренер «Голден Стэйт» после пятого матча против «Селтикс» (104:94, 3-2) заявил, что намерен завершить финальную серию в шести играх.

«Мы хотим получить титул в . Мы собираемся закончить серию в Бостоне», – заявил Керр.

Шестой матч состоится в четверг ночью на арене «Селтикс». В случае поражения «Уорриорз» чемпион определится в седьмой игре в Сан-Франциско.

«Голден Стэйт» может завоевать четвертый титул за последние восемь лет, которые команда выступала под руководством Керра.

У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий