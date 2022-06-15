Стив Керр: «Хотим взять титул в Бостоне»

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр после пятого матча против «Селтикс» (104:94, 3-2) заявил, что намерен завершить финальную серию в шести играх.
«Мы хотим получить титул в Бостоне. Мы собираемся закончить серию в Бостоне», – заявил Керр.
Шестой матч состоится в четверг ночью на арене «Селтикс». В случае поражения «Уорриорз» чемпион определится в седьмой игре в Сан-Франциско.
«Голден Стэйт» может завоевать четвертый титул за последние восемь лет, которые команда выступала под руководством Керра.
У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий