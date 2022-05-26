Слухи о переходе Зака Лавина в другой клуб распространяет агентство Леброна Джеймса Klutch Sports (Heavy)

Атакующий защитник «Чикаго» Зак Лавин не планирует покидать команду, выходя на рынок свободных агентов нынешним летом.
Как сообщает американское издание Heavy, слухи о возможном переходе баскетболиста в другой клуб распространяет агентство Klutch Sports, которое представляет его интересы. Это делается с целью не только повысить сумму будущего контракта игрока, но и поднять его репутацию.
Отмечается, что все с лиге считают Лавина игроком «Буллс» в будущем, однако его представители хотят в этом убедиться.
Klutch Sports возглавляет Рич Пол, близкий друг форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса. Клиентами агентства также являются Энтони Дэвис, Бен Симмонс, Лонзо Болл и другие значимые игроки.
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