Слухи о переходе Зака Лавина в другой клуб распространяет агентство Леброна Джеймса Klutch Sports (Heavy)

Атакующий защитник Зак Лавин не планирует покидать команду, выходя на рынок свободных агентов нынешним летом.

Как сообщает американское издание Heavy, слухи о возможном переходе баскетболиста в другой клуб распространяет агентство Klutch Sports, которое представляет его интересы. Это делается с целью не только повысить сумму будущего контракта игрока, но и поднять его репутацию.

Отмечается, что все с лиге считают Лавина игроком «Буллс» в будущем, однако его представители хотят в этом убедиться.

Klutch Sports возглавляет Рич Пол, близкий друг форварда . Клиентами агентства также являются , , и другие значимые игроки.

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