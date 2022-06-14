Стефен Карри – о 0 из 9: «Никогда не был так счастлив»

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Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри остался доволен победой в пятом матче финальной серии против «Селтикс» (104:94, 3-2), несмотря на низкую индивидуальную результативность.

У Карри в понедельник прервалась рекордная серия, в рамках которой он реализовывал хотя бы по одному 3-очковому в 233 матчах подряд. Стеф выдал 0 из 9 из-за дуги.

«Никогда не был так счастлив после матча без попаданий, количество бросков не имеет значения», – заявил Карри.

У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий

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