Стефен Карри – о завершении серии 3-очковых попаданий: «Все хорошее когда-то заканчивается»

У разыгрывающего «Уорриорз» в понедельник прервалась рекордная серия, в рамках которой он реализовывал хотя бы по одному 3-очковому в 233 матчах подряд.

В пятой встрече финала с «Селтикс» (104:94, 3-2) Карри смазал все 9 дальних попыток.

«Все хорошее когда-то заканчивается. Я рад, что могу стоять здесь перед вами и улыбаться.

Самое главное – получать удовольствие от игры», – сказал 2-кратный MVP.

У Карри впервые ни одного трехочкового, но «Голден Стэйт» в шаге от титула! 5-я игра – матч рекордов, антирекордов и прерванных серий