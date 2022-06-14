Сергей Иванов: «Заявки «Уралмаша» и «Руны» не соответствуют практически ни одному критерию регламента Лиги»

Почетный президент лиги ВТБ Сергей Иванов прокомментировал изменения в составе участников турнира.

Лига пополнилась «Самарой» и МБА, но отклонила заявки «Уралмаша» и «Руны».

«Ряд вопросов, которые сегодня обсуждались, носили принципиальный характер. Прежде всего, состав Лиги. Состав был расширен на два клуба: МБА и были приняты в состав Лиги как выполнившие все условия регламента. У обоих клубов хорошие залы. «Самара» давно просилась в состав Лиги, но получала отказ по причине отсутствия зала. Теперь зал есть. У МБА арена в Крылатском, она хорошая, там часто проходят баскетбольные матчи. Бюджетные гарантии оба клуба дали. И тот, и другой клуб, что важно, еще до вступления в Лигу имели молодежные команды, которые принимали участие в молодежной Лиге ВТБ. Поэтому невыполнение этого условия – это шлагбаум для вступления в Лигу. Это очень важно, ведь клубы Лиги должны заниматься развитием молодых игроков – и занимаются. Поэтому в последние годы перспективные молодые игроки появлялись исключительно в составах молодежных команд клубов Лиги ВТБ.

Что касается спортивных результатов, то и «Самара», и МБА приняты с испытательным сроком на 1 год. Мы должны посмотреть, как со спортивной точки зрения будут выглядеть эти клубы, не будут ли они проигрывать всем напропалую, как было это с «Пармой» в первый год. Нам, честно говоря, не очень хотелось бы иметь такие клубы в своем составе.

Мы рассмотрели заявки и «Руны», они не соответствуют практически ни одному критерию регламента Лиги. Ни залов, ни банковской гарантии бюджета – ничего этого нет. Мы научены горьким опытом и не хотим принимать клубы, которые посреди сезона скажут «У нас деньги кончились, мы больше не играем». Такое было и с «Красным Октябрем», и с «Красными Крыльями», и с «Витой». Ну, и спортивные результаты хромали. Поэтому когда говорят «А нам губернатор обещал», для нас это пустой звук. Потому что на губернатора в суд мы подавать не будем, а вот на банк, если он нарушит финансовую гарантию, будем», – заявил Иванов.

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